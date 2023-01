"Felice ed orgoglioso di indossare questi storici colori. Non vedo l’ora di scendere in campo e ripagare la fiducia che mi è stata data. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei agenti e tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni. Forza!!". Questo il messaggio con cui Gian Marcosi è presentato sui social ai tifosi bianconeri, dopo la firma del contratto con la Vecchia Signora: il portiere classe 2001 si aggregherà alladi Massimo. Qui sotto il suo post.