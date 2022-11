La Next Gen gioca allo Stadium Un messaggio dal nostro Ale Riccio!



Grande attesa per il debutto alche affronterà domenica il Mantova. Sono attesi più di 30mila spettatori per una cornice che sarà quindi molto bella e inusuale per un match di Lega Pro. Il difensore bianconero, Alessandro Riccio, ha voluto mandare un messagio ai tifosi: "Domenica alle 14.30 giochiamo allo Stadium, speriamo di vedervi in tanti".