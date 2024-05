La Juventus Next Gen vince nuovamente e va avanti nei playoff. I bianconeri allenati da Massimo Brambilla hanno superato in trasferta il Pescara per 3-1, dopo aver condotto la gara per tutti i 90 minuti. Attimi di tensione nel finale di match quando gli animi in campo si scaldano a seguito del terzo gol della Juventus con conseguente espulsione di Pedro Felipe (il racconto di cosa è successo). Il Pescara sui social ha commentato l'episodio: "Brutte scene in campo. Non doveva finire in questo modo", il messaggio del club su. In seguito comunque, sono arrivati i complimenti alla Juve Next Gen per la vittoria ottenuta.