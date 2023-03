Forza Diego pic.twitter.com/1x3U221kil — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) March 19, 2023

Prima del fischio d'inizio di Juventus Next Gen-Pro Patria, i calciatori bianconeri hanno portato in campo la maglia di Diego Stramaccioni che di recente ha subito la lesione del legamento crociato e sarà costretto a terminare la stagione in infermeria.