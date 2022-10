Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, il ds delLucaha commentato il pareggio last minute della sua squadra - 3 a 3 il risultato finale - contro ladi mister Massimo(nella foto). Ecco le sue parole: "I ragazzi nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni da gol davanti al portiere. Fa male perché sicuramente meritavamo i tre punti. Se siamo ultimi in classifica un motivo c'è. I ragazzi hanno dato tutto. Ho visto una squadra allenata bene, preparata bene e messa bene in campo, ma ho visto cose che non mi sono piaciute tanto. Al 60' molti ragazzi erano già stanchi e chiedevano cambi. Dobbiamo lavorare tanto".