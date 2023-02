Il ds delLucaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro ladi mister Massimo(nella foto). Ecco il suo commento: "Mi spiace perché a prescindere da qualche episodio che non ha aiutato non riusciamo a incidere e renderci pericolosi. Sembrava che avessimo intrapreso un percorso positivo con le tre vittorie e il pareggio e invece ci siamo persi di nuovo. In ogni caso, non eravamo salvi prima e non lo siamo ora. La Società ci chiede qualcosa in più ed è chiaro che dobbiamo lavorare ancora più duramente per venire fuori da questa situazione ma occorre anche che i ragazzi ritrovino un po’ di serenità ed entusiasmo per non perdersi d’animo. Il percorso è ancora lungo e tutte le partite sono difficili, indipendentemente dalle avversarie. Il mister non è in discussione".