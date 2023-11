Nonostante la presenza di coloro che ormai sono in pianta stabile in prima squadra, come Yildiz, Huijsen e Nonge, la Juventus Next Gen esce sconfitta contro la Carrarese. Yildiz, scrive Tuttosport, ci ha provato in tutti i modi: tocca centinaia di palloni, salta due o tre avversari, detta il ritmo e regala assist invitanti, ma attorno al turco-tedesco è il deserto.