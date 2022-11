Ladi Massimo Brambilla si prepara a scendere in campo per la Coppa Italia di Serie C. Stasera martedì 15 novembre, alle ore 19:30 i bianconeri saranno impegnati allo Stadio "Ferruccio" di Seregno contro ilCity. Di seguito l'elenco completo dei convocati:2 Savona3 Stramaccioni5 Nzouango6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli15 Verduci18 Rafia19 Cotter20 Iocolano21 Lipari23 Ntenda24 Palumbo25 Cerri26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea29 Soulé31 Pecorino35 Scaglia55 Senko