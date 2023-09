Dal sito ufficiale Juventus:Lafa visita al Rimini. Fischio d'inizio del match, valido per la terza giornata del campionato di "Serie C NOW - Girone B", fissato per le 20:45 di oggi, venerdì 15 settembre. Mister Brambilla ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida.4 Huijsen5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa8 Nonge Boende9 Cerri11 Mbangula13 Poli14 Mulazzi15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi23 Mancini24 Citi25 Scaglia26 Damiani27 Valdesi28 Doratiotto29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia35 Fuscaldo