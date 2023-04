I convocati di Massimo Brambilla per Juve Next Gen-Arsignano. Tante assenze tra i bianconeri: Garofani, Stramaccioni, Mulazzi, Iocolano, Crespi out per infortunio oltre a Compagnon squalificato e a Nzouango e Bonetti, quest'ultimi con la primavera ieri. Non ci sarà neanche Barbieri, atteso da titolare con la prima squadra.2 Savona4 Muharemovic6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca11 Cudrig12 Raina13 Poli19 Cotter21 Lipari22 Daffara23 Ntenda Wa Dimbonda24 Palumbo25 Cerri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia