Si segnalano due rientri importanti nella lista dei convocati di mister Massimo Brambilla per la sfida di oggi tra: si tratta di Giovannie Samuel, di nuovo a disposizione e pronti a scendere in campo con i compagni. Il match, che offre la possibilità alla Juve di volare in una posizione di classifica decisamente interessante, è in programma alle 18.30 in Sardegna. Di seguito l'elenco completo dei bianconeri:2 Savona3 Stramaccioni4 De Jesus Gomes5 Muharemovic7 Hasa9 Cerri11 Mbangula15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo22 Zelezny25 Scaglia29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti41 Bonetti44 Sekulov50 Da Graca