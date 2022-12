Sono stati da poco annunciati i nomi dei calciatori convocati da Massimo Brambilla per la sfida tra la Juve Next Gen e il Sangiuliano, valida per il ritorno della Coppa Italia.2 Savona3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango6 Riccio7 Sekulov8 Zuelli10 Compagnon11 Cudrig12 Raina14 Mulazzi15 Verduci17 Bonetti18 Rafia19 Cotter20 Iocolano21 Lipari23 Ntenda24 Palumbo25 Cerri26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea35 Scaglia36 Vinarcik39 Mancini