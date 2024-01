Non solo la Primavera, in campo dalle 11.00 nel Derby d'Italia contro l'Inter. In un fine settimana che vede i "grandi" impegnati solo in allenamento, anche lascenderà in campo quest'oggi, a partire dalle 14.00, per il match di Serie C contro la. Di seguito la lista deidi mister Massimo Brambilla-2 Savona3 Stramaccioni5 Muharemovic7 Hasa9 Cerri13 Poli15 Comenencia17 Guerra18 Ntenda19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo25 Scaglia26 Damiani27 Valdesi29 Salifou30 Daffara31 Stivanello33 Perotti36 Anghelé44 Sekulov45 Crespi50 Da Graca