Lasi "riprende" Matiase Samuel. I due giocatori classe 2003, in campo giovedì sera per la finale di andata di Coppa Italia, sono infatti a disposizione di mister Massimo Brambilla anche per la sfida di questa sera contro l'(fischio d'inizio alle 17.00), posticipo della 30^ giornata di campionato di Serie C. Qui sotto la lista completa dei2 Savona3 Stramaccioni5 Nzouango6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi16 Iling-Junior17 Bonetti19 Cotter21 Lipari24 Palumbo25 Cerri27 Besaggio29 Soulé30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia36 Vinarcik42 Huijsen44 Fuscaldo