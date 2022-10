La Juventus Next Gen si appresta a scendere in campo contro il Vicenza in trasferta questa sera alle 19. Massimo Brambilla ha diramato l'elenco dei convocati per la gara. Rientra Poli dall'infortunio. Di seguito l'elenco completo:1 Garofani3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov8 Zuelli9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi15 Verduci16 Iling-Junior17 Bonetti18 Rafia20 Iocolano21 Lipari24 Palumbo26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia