La Juventus Next Gen scende in campo quest'oggi in casa contro il Vicenza alle ore 12:30. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Brambilla. Assenti Poli e Da Graca mentre torna a disposizione Stramaccioni2 Savona3 Stramaccioni5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov8 Zuelli10 Compagnon11 Cudrig12 Raina14 Mulazzi17 Bonetti21 Lipari22 Daffara23 Ntenda Wa Dimbonda24 Palumbo26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia41 Aké42 Huijsen45 Crespi