È tutto pronto per ladella. Questa sera, giovedì 2 marzo, alle ore 20.30 lascenderà in campo nella splendida cornice dell'Allianz Stadium per affrontare ilnel primo appuntamento dell'atto conclusivo della coppa nazionale di categoria. Confermata la presenza di Matiase Samuel, che "scendono" dalla prima squadra di Massimiliano, mentre non sarà a disposizione Enzo, ancora aggregato ai big dopo il derby della Mole. Assenti anche gli infortunati Giovanni Garofani, Tommaso Barbieri e Yannick Cotter, oltre allo squalificato Deanche con tutta probabilità sarà sostituito da Diego Stramaccioni.Di seguito la lista deidi Massimo2 Savona3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi16 Iling-Junior17 Bonetti20 Iocolano21 Lipari22 Daffara23 Ntenda Wa Dimbonda24 Palumbo25 Cerri27 Besaggio29 Soulé Malvano30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia45 Crespi