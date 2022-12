Tramite il sito ufficiale, laha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani dellacontro il. Out Mattiaper squalifica, di nuovo a disposizione invece Emanuele Besaggio, Leonardo Cerri e Michele Besaggio che erano "saliti" in prima squadra, oltre a Emanuele Pecorino e Riccardo Turicchia che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Qui sotto il comunicato.Venerdì 23 dicembre si chiuderà il 2022 della Juventus Next Gen. I bianconeri giocheranno sul campo del Trento e il match di domani, oltre a essere l'ultimo di quest'anno, sarà anche il primo del girone di ritorno. Appuntamento alle ore 12.30 al "Briamasco". Di seguito la lista dei convocati diramata da Mister Massimo1 Garofani2 Savona3 Stramaccioni5 Nzouango Bikien7 Sekulov8 Zuelli11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi15 Verduci17 Bonetti18 Rafia19 Cotter20 Iocolano21 Lipari23 Ntenda Wa Dimbonda24 Palumbo25 Cerri27 Besaggio30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia