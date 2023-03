Torna in campo la Juventus Next Gen dopo il successo di lunedì scorso contro l'AlbinoLeffe. Ad attendere i bianconeri il derby tutto piemontese contro il Novara. Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 al "Silvio Piola" di Novara. Assenti per infortunio Pecorino e Ntenda, mentre Compagnon e Barrenechea giocheranno con la Juventus questa sera contro la Samp. Fuori anche Huijsen per un trauma contusivo al piede. Ecco i convocati:2 Savona3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango6 Riccio7 Sekulov8 Nonge Boende9 Da Graca11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi17 Bonetti19 Cotter21 Lipari22 Daffara25 Cerri27 Besaggio30 Sersanti32 Turicchia36 Vinarcik