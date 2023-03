La lista dei giocatori convocati da Massimo Brambilla per il match tra Juventus Next Gen e Mantova. Diversi assenti per i bianconeri. Non ci saranno Garofani, Stramaccioni, Mulazzi, Iocolano, Ntenda, Barbieri, Pecorino, Turicchia, Crespi e Huijsen, quest'ultimo convocato in nazionale. Presenti invece Barrenechea e Soulé.2 Savona4 Muharemovic5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli17 Bonetti19 Cotter21 Lipari22 Daffara24 Palumbo25 Cerri27 Besaggio28 Barrenechea