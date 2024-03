Di seguito la lista dei giocatori convocati per la Juventus Next Gen che affronterà il Gubbio, match in programma alle 16:15. Assente ancora il portiere Daffara, che è in prima squadra. I bianconeri proveranno a tornare alla vittoria dopo l'ultima sconfitta che ha messo fine al periodo positivo della squadra.I CONVOCATI2 Savona3 Stramaccioni4 De Jesus Gomes5 Muharemovic7 Hasa9 Cerri12 Vinarcik15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo22 Zelezny25 Scaglia29 Salifou31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti36 Anghelé41 Bonetti44 Sekulov50 Da Graca