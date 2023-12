La Juventus Next Gen affronta la Fermana in trasferta alle 16:15. Massimo Brambilla, oltre a Poli, dovrà rinunciare rispetto all'ultima sfida ai tre big. Yildiz, Huijsen e Nonge non ci saranno con l'under 23. Di seguito la lista dei convocati.2 Savona3 Stramaccioni5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa9 Cerri14 Mulazzi15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo22 Zelezny23 Mancini24 Citi25 Scaglia26 Damiani27 Valdesi29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti36 Anghelé