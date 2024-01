Non solo la Juventus, anche la Next Gen scende in campo quest'oggi. Appuntamento alle 14 quando i bianconeri di Massimo Brambilla affronteranno in casa il Pescara allenato da Zeman. Brambilla avrà a disposizione Muharemovic, che era stato convocato da Allegri per la partita di Coppa Italia. Rientrano anche Hasa dalla squalifica e Crespi. Out Maressa e Mulazzi per risentimenti muscolari. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione.2 Savona3 Stramaccioni5 Muharemovic7 Hasa9 Cerri13 Poli15 Comenencia17 Guerra18 Ntenda19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo25 Scaglia26 Damiani27 Valdesi29 Salifou30 Daffara31 Stivanello33 Perotti36 Anghelé45 Crespi