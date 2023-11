La Juventus Next Gen, dopo la vittoria in campionato torna in campo per la sfida di Coppa Italia di Serie C. I bianconeri affrontano alle 16:15 la Lucchese. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Brambilla. Non ci saranno Yildiz, Huijsen e Nonge, ormai regolarmente in prima squadra.I CONVOCATI - Savona, Stramaccioni, Muharemovic, Maressa,Cerri, Mulazzi, Guerra, Ntenda, Rouhi, Palumbo, Mancini, Citi, Scaglia, Damiani, Valdesi, Doratiotto, Daffara, Stivanello, Turicchia, Perotti, Anghelè, Crapisto, Florea, Crespi.