JUVENTUS NEXT GEN
Convocati Juventus Next Gen per il Sestri Levante: c'è Huijsen, un rientro per Brambilla
Pubblicato 16 minuti fa su 8 Ottobre 2023
Di Redazione JuventusNews24

Convocati Juventus Next Gen per il Sestri Levante: c'è Huijsen, un rientro per Brambilla. Ecco la lista del tecnico bianconero

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso noto l'elenco dei convocati per il match di questa sera con il Sestri Levante. Rispetto alla vittoria in Coppa Italia con la Pro Vercelli, la lista di Brambilla si arricchisce di Huijsen e Poli.

Convocati Juventus Next Gen per il Sestri Levante
2 Savona
4 Huijsen
5 Muharemovic
6 Maressa
7 Hasa
8 Nonge
9 Cerri
11 Mbangula
13 Poli
15 Comenencia
17 Guerra
18 Ntenda
23 Mancini
24 Citi
25 Scaglia
26 Damiani
27 Valdesi
28 Doratiotto
29 Salifou
30 Daffara
31 Stivanello
32 Turicchia
33 Perotti