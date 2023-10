Alle 18.30 torna in campo la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla per la Coppa Italia Lega Pro allo Stadio Silvio Piola di Vercelli contro la Pro Vercelli. Assenti Dean Huijsen e Kenan Yildiz che si sono allenati questa mattina agli ordini di Max Allegri. Questo l'elenco dei convocati per la gara:2 Savona5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa8 Nonge9 Cerri11 Mbangula15 Comenencia17 Guerra18 Ntenda23 Mancini24 Citi25 Scaglia26 Damiani27 Valdesi28 Doratiotto29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti34 Turco36 Anghelè37 Bassino