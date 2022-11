Diramata la lista dei convocati di mister Massimoper la sfida di domani pomeriggio tra, che chiuderà l'attesissimo "Next Gen Day" all'. Out, come previsto, Matias Soulé, ancora in vacanza in Argentina. Di seguito i giocatori bianconeri a disposizione:1 Garofani2 Savona3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi15 Verduci17 Bonetti18 Rafia19 Cotter20 Iocolano21 Lipari23 Ntenda24 Palumbo25 Cerri26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea31 Pecorino55 Senko