Convocati Juventus Next Gen per la Torres: tre big con Allegri, c'è una prima volta
Pubblicato 47 minuti fa su 1 Ottobre 2023
Di Redazione JuventusNews24

Convocati Juventus Next Gen per la Torres: tre big con Allegri, c'è una prima volta. I giocatori a disposizione di Brambilla

Massimo Brambilla ha diramato l'elenco dei convocati della Juventus Next Gen in vista dell'impegno interno contro la capolista Torres. Assenti Yildiz, Huijsen e Mancini perché in prima squadra, torna Ntenda; prima chiamata per Anghelè.

I CONVOCATI
2 Savona
5 Muharemovic
6 Maressa
7 Hasa
8 Nonge
9 Cerri
11 Mbangula
14 Mulazzi
15 Comenencia
17 Guerra
18 Ntenda
24 Citi
25 Scaglia
26 Damiani
27 Valdesi
28 Doratiotto
29 Salifou
30 Daffara
31 Stivanello
32 Turicchia
33 Perotti
36 Anghelè