Matteo, presidente della Lega Pro, ha parlato a Radio Anch'io Sport. Le sue parole:"Noi abbiamo dato disponibilità come Lega Pro e ringrazio i miei club perché l’arrivo delle seconde squadre comunque limita il numero delle squadre dei nostri club. Ma bisogna ragionare di sistema: con l’esempio della Juventus sono arrivati ottimi risultati. Si fanno nomi e sappiamo che c’è interesse da parte di altri club, se ci sarà un ripescaggio la prima sarà una seconda squadra di Serie A. Come Lega abbiamo fatto un atto importante nei confronti del calcio italiano: è un gesto altruista e non scontato. Trovato zone grigie? Se ci sono situazioni di opacità non riguarda la Lega ma agli organismi di controllo. Io penso che se il calcio è sostenibile, è chiaro che l’imprenditoria sana ci resta; se non lo, ed è un tema che riguarda vari livelli, questo può portare a fare allontanare l’imprenditoria sana e lascia spazio ad altre situazioni".