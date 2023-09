Huijsen ha faticato nel match della Juve Next Gen, che ha perso nettamente contro il Pescara. Così Tuttosport commenta la sua prestazione: "ci mette molto del suo Huijsen che ritarda la trasmissione facendosi mangiare dal pressing di Milani che innesca Cuppone abile a infilare Garofani per il vantaggio. Alla fine, il voto in pagella per il difensore olandese è 5.