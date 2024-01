Luis Hasa è tra i giovani della Juve che più si sono messi in mostra con la Next Gen in questa stagione. Il centrocampista, che ha fatto il salto dalla Primavera, ha già fornito tre assist e realizzato un gol. La Juventus sta pensando di prolungare il contratto del giocatore fino al 2027 anche se il suo nome, come riferisce Tuttosport, figura anche sul taccuino di Verona e Como, al punto che il suo processo di maturazione potrebbe proseguire altrove: i veneti lo avrebbero già voluto la scorsa estate.