Dopo aver maturato esperienza con lae dimostrato una crescita evidente, Mattiaha compiuto un significativo passo avanti in questa stagione, approdando in Serie B con il prestito alla Feralpisalò. L’esterno offensivo è ancora sotto la proprietà della Juventus, il giovane calciatore sta attirando l'attenzione durante l'odierna partita contro il Venezia, emergendo come protagonista assoluto con una doppietta. La sua prestazione evidenzia il valore del prestito come opportunità di sviluppo e consolida la sua presenza nel panorama calcistico, suggerendo un futuro promettente nella carriera di Compagnon.