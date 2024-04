La Juventus Next Gen continua il momento positivo; i ragazzi di Massimo Brambilla hanno infatti superato la Fermana per 2-1, nonostante l'inferiorità numerica. Protagonista nel bene e nel male Simone Guerra, che dopo aver segnato il gol del vantaggio, è stato espulso per doppia ammonizione. Di seguito il comunicato del giudice sportivo, che ha squalificato il giocatore per due giornate.Simone Guerra squalificato per due giornate "per avere al minuto 14 del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco di svolgimento e con il pallone non a distanza, lo colpiva con una manata al costato".