Juventus Next Gen-Gubbio, la diretta testuale del match

Scaglia

Savona

Stivanello

Muharemovic (C)

Comenencia

Salifou,

Hasa,

Turicchia;

Sekulov,

Guerra;

Da Graca.

La Juventus Next Gen affronta alle 16:15 il Gubbio allo stadio Moccagatta. La squadra di Massimo Brambilla, dopo la sconfitta contro il Perugia, vuole tornare subito al successo e riprendere il cammino positivo delle ultime settimane. Segui su Ilbianconero la cronaca in diretta del match.Juve Next Gen-Gubbio 0-0Ammoniti: Hasa (J)Juventus Next Gen (3-4-2-1):Gubbio: Greco, Tozzuolo, Casolari, Rosaia (C), Desogus, Udoh, Calabrese, Morelli, Dimarco, Spina, Pirrello.Arbitro: Renzi di Pesaro27' - Sekulov fa tutto bene tranne la giocata finale, la mette in mezzo ma non c'è nessuno!20' - Spina ad un passo dal vantaggio; azione partita da un'indecisione di Savona.7' - Ancora la Juve pericolosa, questa volta con Guerra che non riesce a centrare la porta con il sinistro.6' - La prima occasione è per la Juventus. Grande contropiede di Sekulov, conclusione di Turicchia che sfiora l'incrocio.1' - Inizia il match