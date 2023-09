Le parole di Nicolò, da Juventus.com:«Sapevamo l’importanza di questa partita per muovere la classifica, abbiamo approcciato nel modo giusto. C’è un gruppo giovane, ma siamo molto uniti, stiamo cercando di fare ambientare al meglio i nuovi; stiamo crescendo, puntiamo al massimo e a fare il nostro meglio partita dopo partita. Il girone? Tutte le squadre in C sono molto forti, ogni partita va affrontata con la giusta testa; personalmente il mio obiettivo è fare il meglio e fare più partite possibili».