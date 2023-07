Gambe pesanti, ma idee chiare. Primo test amichevole per lache esce sconfitta per 3 a 0 contro il. A piegare la resistenza dei bianconeri una tripletta di Zito Luvumbu nei minuti finali. A dir la verità, definirla resistenza è errato: bene la squadra di Brambilla, soprattutto nel primo tempo, in fase di costruzione, forse un po’ meno bene negli ultimi metri.