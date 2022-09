Intervenuto nel corso del Social Football Summit, il presidente dellaFrancescoè tornato a parlare della possibile novità riguardante l'organizzazione delle partite di, campionato in cui milita anche la. Ecco il suo commento: "Le società hanno condiviso la necessità di giocare durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12.30 e alle 14.30 (per i rincari energetici, ndr.). Questa proposta sarà ultimata nei dettagli e nelle modalità operative durante il prossimo consiglio direttivo. Confermo che ci sarà ancora il Var nei play off ma stiamo studiando altre opzioni per un utilizzo allargato".