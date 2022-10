Intervenuto all'il presidente della Lega Proha proposto un cambio di format. Queste le sue parole:"La Lega Pro vuole anticipare i tempi. Abbiamo fatto dei sondaggi e ci dicono che c’è grande attesa per il cambio della formula del campionato e noi in assemblea abbiamo proposto un nuovo format alle nostre società. Adesso ci sarà tempo per discuterne con loro e pensare ad eventuali modifiche che verranno valutate nei prossimi incontri fino ad arrivare ad una versione finale. Se saremo bravi avremo l’opportunità di trasformare il tutto in una grande opportunità: non vogliamo perdere l’occasione di portare nuovi giovani spettatori allo stadio pigiando su un dato centrale, l’emozione. Tutte le volte che lo facciamo o lo abbiamo fatto l’esperimento è riuscito, vedi gli ultimi playoff".