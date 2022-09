Il presidente della Lega Pro Ghirelli è stato intervistato da Il Giornale di Vicenza. Ha parlato proprio del campionato a cui partecipa la Juventus Next Gen. Queste le sue parole:



GHIRELLI - "Non chiediamo assistenzialismo, ringraziamo perché il governo ci ha dato il credito di imposta rafforzato per l’energia, ma vogliamo fare la nostra parte ed è possibile grazie alle energie rinnovabili e modificando gli orari delle partite. Ho proposto di giocare al mattino? Ma no, diciamo verso le 12. Il 28 settembre abbiamo l’assemblea e sarà argomento all’ordine del giorno".