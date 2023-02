Dal sito ufficiale della Juve.Quasi un mese dopo torna la. Era il 18 gennaio quando lascendeva in campo in terra pugliese per affrontare ilnella semifinale di andata della coppa nazionale di categoria. Al "Pino Zaccheria" si imposero 2-1 i rossoneri lasciando, però, più di una speranza di qualificazione ai bianconeri.Questa sera alle ore 20.30 al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria andrà in scena la gara di ritorno, e la squadra allenata da Massimoavrà un solo risultato a disposizione se vorrà strappare un pass per la finale: la vittoria.Inoltre c'è un aspetto importante da tenere in considerazione: il gol in trasferta non varrà doppio, di conseguenza se i bianconeri dovessero vincere con una sola rete di scarto (qualsiasi sia il risultato) la gara si deciderà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.Di seguito la lista dei(di nuovo a disposizione dopo la chiamata in prima squadra Enzoe Tommaso, nonchè Jean-Claudeche ha recuperato dall'infortunio).2 Savona3 Stramaccioni5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi17 Bonetti20 Iocolano21 Lipari22 Daffara23 Ntenda24 Palumbo25 Cerri26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia42 Huijsen45 Crespi