Sono 2.502 ipresenti questa sera allo Stadio "Moccagatta" di Alessandria per la semifinale di ritorno ditra. Confermato il maxi afflusso di sostenitori della squadra pugliese, che sono accorsi in ben 529 nell'impianto che ospita le partite casalinghe della seconda squadra bianconera. Una bella cornice di pubblico, insomma, per una sfida da dentro o fuori.