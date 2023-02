Anche il tecnico delFabioè intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta contro lain semifinale di. Ecco le sue parole: "Dispiace quando esci ai rigori dopo una partita difficile in cui abbiamo avuto occasioni per vincere, ma i rigori non ci hanno premiato. I ragazzi hanno dato tutto, non posso rimproverare nulla. Ai rigori è così".