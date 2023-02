Sogno Allianz Stadium per la Juventus Next Gen. C'è infatti la possibilità che i ragazzi di Massimo Brambilla disputino la finale di Coppa Italia contro il Vicenza nello stadio della prima squadra. In stagione era già capitato contro il Mantova, regalando un sogno ai giovani bianconeri. La finale che si gioca su andata e ritorno vedrà il primo atto andare in scena il primo marzo, 24 ore dopo il derby della Juve con il Torino. Questo può essere l'ostacolo maggiore per disputare la gara all'Allianz Stadium.