E' stata annunciata poco fa la squadra arbitrale designata per dirigere l'incontro di Serie C tra la Juve Next Gen e il Fieralpisalò. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Giuseppe Collu, coadiuvato dai suoi assistenti che saranno Maicol Ferrari di Rovereto e Alessandro Munerati di Rovigo. Il Quarto Uomo Luca Cherchi.