IL TABELLINOJuventus-Feralpisalò: 1-3Marcatori: (Siligardi 13', Guerra 18', Carraro 30', Huijsen 54')Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara, Riccio (Yildiz 46'), Poli (Muharemovic 79'), Huijsen; Barbieri (Savona 60'), Sersanti, Bonetti (Compagnon 46'), Besaggio, Cudrig; Sekulov, Cerri (Da Graca 46'). A disp. Raina, Cotter, Lipari, Palumbo, Turicchia, Peeters. All. BrambillaFeralpisalò (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Panico; Palazzi (Zennaro 71'), Carraro, Balestrero (Icardi 83'); Siligardi (Di Molfetta 71'); Guerra, Butic (Pittarello 83'). A disp. Volpe, Venturelli, Tonetto, Musatti, Bacchetti, , Legati, , Sau, Pietrelli, Salines. All. VecchiAmmonizioni: Barbieri (J), Bonetti (J), Siligardi (F)Espulsioni: Compagnon (J)Arbitro: Sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari