Il dirigente della Juventus, Federico Cherubini, ha parlato della Next Gen e della stagione appena conclusa: "E' stato un lavoro importante sia per quanto fatto dalla squadra in campo arrivata fino ai quarti di finale dei play-off, sia per la valorizzazione di tanti giovani. Credo sia la cosa più bella consegnata da questo progetto alla società". Il dirigente, come riportato da Tmw, ha aggiunto: "Io parlo dei nostri e dico che ne abbiamo tanti forti. E' evidente che ciò che ha fatto Yildiz quest'anno è qualcosa di importante, ma oggi la cosa più bella è sapere che la Juventus ha potuto contare su 6-7 giocatori provenienti dalla Next Gen, dalla Primavera o dall'attività di base".