Esordio con la maglia dellaquesta sera per Livano, l'olandese classe 2004 che i bianconeri hanno acquistato solo pochi giorni fa dal PSV facendogli firmare un contratto fino al giugno 2025. Il giovane centrocampista è entrato in campo al 68' del match contro il- già avanti per 3 a 1 - prendendo il posto di Luis, mettendosi dunque a centrocampo, in un ruolo da mediano, anzichè nella sua consueta posizione più defilata sulla destra. Resta ora da vedere come mister Massimodeciderà di schierarlo nelle prossime uscite.