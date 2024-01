Acquisti in prospettiva, acquisti con un futuro in Prima Squadra e un presente con la Primavera e la Juventus Next Gen. Così i bianconeri hanno messo le mani sul montenegrino Vasilije Azdic, ma non solo, hanno anche accelerato per provare a bloccare la punta svizzera Winsley Boteli. Loro, poi un nuovo talento del 2006: il tedesco Luis Trus, esterno offensivo dell’Hertha Berlino, come raccontato nella giornata di ieri. E proprio su questo dettaglio stanno insistendo alla Continassa per arrivare al 17enne, in estate, a parametro zero. Come sottolinea Tuttosport, piace anche il centrocampista Guido Della Rovere, classe 2007, perno della Cremonese Under 19. E per la Next Gen c'è anche il ritorno a casa di Nikoladal prestito alla Cremonese.