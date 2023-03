Dal sito dellaTre partite attendono Dean Huijsen, nei prossimi giorni, ma non con la sua squadra, la Juventus Next Gen, ma con la Nazionale olandese Under 18.Giovedì alle 17.30 contro l'Arabia Saudita U19, sabato alla stessa ora contro la selezione U18 degli Emirati Arabi Uniti, e con il Messico Under 18 il 28 marzo alle 15.30.Come abbiamo già raccontato qui, il mondo Next Gen è impegnato con le Selezioni Nazionali anche per i giocatori presenti in Prima Squadra e in Primavera.Andando con ordine, Fagioliè in Under 21. Nicolò e se la vedrà con la Serbia venerdì 24 marzo alle ore 18:00 e con l'Ucraina, lunedì 27 marzo alle ore 20:00, mentre Iling-Junior scenderà in campo con l'Inghilterra Under 20. impegnata in tra amichevoli contro Germania (mercoledì 22 marzo), USA (sabato 25 marzo) e Francia (martedì 28 marzo), valevoli per l'Under 20 Élite League.Sono stati recentemente convocati in Next Gen dall'Under 19 bianconera alcuni ragazziKenan Yildiz: anche per lui convocazione, con la Turchia Under 21: amichevole lunedì 27 marzo contro il Kosovo; Nonge Boende, sarà con il Belgio Under 18. Svizzera (mercoledì 22 marzo - ore 12:00), Inghilterra (venerdì 24 marzo - ore 12:00) e Croazia (domenica 26 marzo, sempre alla stessa ora) saranno le avversarie; Hasa, con il compagno di 19 Dellavalle, sarà con l'Italia Under 19 per match di qualificazione alla fase finale dei prossimi Europei di categoria: mercoledì 22 marzo alle ore 12:00 contro la Germania, sabato 25 marzo sempre alle ore 12:00 contro la Slovenia e martedì 28 marzo, sempre alla stessa ora, contro il Belgio.