Da Juventus.com:Ecco l’agenda dei ragazzi di Next Gen e Under 19 per i prossimi giorni con le loro NazionaliNEXT GENITALIA UNDER 21 (Turicchia) Qualificazioni europee anche per gli Azzurrini: l’8 alle 16 italiane a Jurmala contro la Lettonia, il 12 alle 18.45 a Sakarya contro la TurchiaTURCHIA UNDER 21 (Yildiz) Oltre al “derby” bianconero con l’Italia, la Under di Yildiz si gioca un match di qualificazioni europee di categoria contro l’Irlanda a Cork l’8 settembre alle 20.30BOSNIA ERZEGOVINA UNDER 21 (Muharemovic) Qualificazioni europee: il 7 alle 18.45 contro la Slovenia, il 12 alle 18 contro l’Austria in trasfertaOLANDA UNDER 19 (Huijsen) Sfida in amichevole all’Italia Under 19 l’11 settembre alle 16.30ITALIA UNDER 20 (Hasa, Stivanello) Due partite valide per la U20 Elite League: Germania-Italia il 7 settembre alle 17 e Repubblica Ceca-Italia, l'11 settembre alle 17.BELGIO UNDER 19 (Nonge) Amichevole contro i pari età della Scozia, il 6 settembre alle 16UNDER 19ITALIA UNDER 19 (Domanico, Ripani, Turco) Due amichevoli a piano per gli Azzurri, l'11.09 alle 16.30 contro l'Olanda di Huijsen e prima, il 7, alla stessa ora, contro l'Irlanda del NordSLOVACCHIA UNDER 19 (Vinarcik) Doppia sfida amichevole con la Croazia per la Slovacchia, il 6 e il 9 settembre alle 16.30ITALIA UNDER 18 (Bassino, Crapisto, Finocchiaro, Pagnucco) Due amichevoli per la Nazionale Under 18: giovedì 7 settembre (ore 16.30), contro la Serbia e domenica 10 (ore 16.30), contro i Paesi Bassi.ITALIA UNDER 17 (Verde) Torneo triangolare in Germania con Danimarca (7.09 ore 16), Israele (9.09 ore 11) e, appunto, Germania (11.09, ore 11)MAROCCO UNDER 17 (Boufandar) Doppia amichevole con l'Uzbekistan, l'8 e l'11 settembre alle 20BELGIO UNDER 17 (Grelaud) Doppia amichevole con l'Irlanda, 9 e 11 settembre, alle 16 e alle 14REP. CECA UNDER 17 (Sosna) Amichevole con Greuther Furth U19 il 5 alle 13 e con FC Nuremberg U19 il 9 settembre alle 13CALENDARIO COMPLETOGREUTHER FURTH U19 - REP. CECA U17 | 5.09, h.13.00 | AmichevoleBELGIO U19 – SCOZIA U19 | 6.09, h.16.00 | AmichevoleSLOVACCHIA U19 – CROAZIA U19 | 6.09, h.16.30 | AmichevoleDANIMARCA U17 – ITALIA U17 | 7.09, h.16.00 | AmichevoleITALIA U19 – IRLANDA DEL NORD U19 | 7.09, h.16.30 | AmichevoleITALIA U18 – SERBIA U18 | 7.09, h.16.30 | AmichevoleGERMANIA U20 – ITALIA U20 | 7.09, h.17.00 | U20 Elite LeagueBOSNIA ERZEGOVINA U21 – SLOVENIA U21 | 7.09, h.18.45 | Qual. EuropeiLETTONIA U21 – ITALIA U21 | 8.09, h.16.00 | Qual. EuropeiMAROCCO U17 – UZBEKISTAN U17 | 8.09, h.20.00 | AmichevoleIRLANDA U21 – TURCHIA U21 | 8.09, h.20.30 | Qual. EuropeiISRAELE U17 – ITALIA U17 | 09.09, h.11.00 | AmichevoleFC NUREMBERG U19 - REP. CECA U17 | 9.09, h.13.00 | AmichevoleBELGIO U17 – IRLANDA U17 | 9.09, h.16.00 | AmichevoleSLOVACCHIA U19 – CROAZIA U19 | 9.09, h.16.30 | AmichevoleITALIA U18 – OLANDA U18 | 10.09, h.16.30 | AmichevoleGERMANIA U17 – ITALIA U17 | 11.09, h.11.00 | AmichevoleBELGIO U17 – IRLANDA U17 | 11.09, h.14.00 | AmichevoleITALIA U19 – OLANDA U19 | 11.09, h.16.30 | AmichevoleREPUBBLICA CECA U20 – ITALIA U20 | 11.09, h.17.00 | U20 Elite LeagueMAROCCO U17 – UZBEKISTAN U17 | 11.09, h.20.00 | AmichevoleAUSTRIA U21 – BOSNIA ERZEGOVINA U21 | 12.09, h.18.00 | Qual. EuropeiTURCHIA U21 – ITALIA U21 | 12.09, h.18.45 | Qual. Europei